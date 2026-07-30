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В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Сергей Елагин/ТАСС Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) технически осуществима.

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