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В России увидели неожиданную деталь на фото Байдена с Трампом

В России увидели неожиданную деталь на фото Байдена с Трампом

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, позировавшего вместе со своей женой Джилл, демонстрирует американское лицемерие.

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