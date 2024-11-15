В России увидели неожиданную деталь на фото Байдена с Трампом

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, позировавшего вместе со своей женой Джилл, демонстрирует американское лицемерие.
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