В этом году русские охватила ностальгия по 90-м: винтажные тамагочи продаются на вторичном рынке за 20-150 тысяч рублей.
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