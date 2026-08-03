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Главный нарколог Забайкалья объяснил, почему региону нужны новые ограничения на алкоголь

Главный нарколог Забайкалья объяснил, почему региону нужны новые ограничения на алкоголь

Главный врач краевого наркологического диспансера, главный нарколог краевого Минздрава Олег Дубинин в эфире ГТРК «Чита» дал развёрнутую и достаточно жёсткую оценку алкогольным ограничениям, которые власти региона вводят одну за другой уже второй год подряд.

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