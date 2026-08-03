Главный нарколог Забайкалья объяснил, почему региону нужны новые ограничения на алкоголь

Главный врач краевого наркологического диспансера, главный нарколог краевого Минздрава Олег Дубинин в эфире ГТРК «Чита» дал развёрнутую и достаточно жёсткую оценку алкогольным ограничениям, которые власти региона вводят одну за другой уже второй год подряд.