Главный нарколог Забайкалья объяснил, почему региону нужны новые ограничения на алкоголь

Главный врач краевого наркологического диспансера, главный нарколог краевого Минздрава Олег Дубинин в эфире ГТРК «Чита» дал развёрнутую и достаточно жёсткую оценку алкогольным ограничениям, которые власти региона вводят одну за другой уже второй год подряд.
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