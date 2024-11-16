В общежитии колледжа отметили Всероссийский День призывника 🫡🫡🫡 Празник посвящен юношам, готовящимся к службе в Вооруженных Силах РФ.
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В общежитии колледжа отметили Всероссийский День призывника 🫡🫡🫡 Празник посвящен юношам, готовящимся к службе в Вооруженных Силах РФ.