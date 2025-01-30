«Судак для меня близкий и родной»: казанский биолог спасает птиц на побережье Крыма

Член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков отправился в январе в Крым, чтобы внести посильную лепту в спасение морских обитателей и птиц, пострадавших после разлива мазута из-за крушения танкеров в Черном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии