«Судак для меня близкий и родной»: казанский биолог спасает птиц на побережье Крыма

Член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков отправился в январе в Крым, чтобы внести посильную лепту в спасение морских обитателей и птиц, пострадавших после разлива мазута из-за крушения танкеров в Черном море.