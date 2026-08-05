Сергей Потёмкин о бюсте Сталина в Орле: «Я буду приносить цветы»

В Орле установка бюста Сталина вызвала вихрь страстей. Одни видят в этом восстановление исторической справедливости, другие, вопрошают об уместности подобных трат на столь неоднозначную политическую фигуру.
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