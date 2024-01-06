Возрождённой «Волге» оставят фирменного оленя на капоте

Возрождённая «Волга» сохранит фирменного оленя на капоте. Культовое имя получит модель «зарубежного партнёра», а кроме узнаваемого советского бренда «Волга» новинке достанется только фирменная эмблема со знакомым оленем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии