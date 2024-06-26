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Португалия и Турция набрали по 6 очков и вышли в плей-офф Евро, Грузия прошла с 3-го места в группе F. Чехия вылетела

Португалия и Турция набрали по 6 очков и вышли в плей-офф Евро, Грузия прошла с 3-го места в группе F. Чехия вылетела

В 3-м туре группового этапа Грузия обыграла Португалию со счетом 2:0. В другом матче группы Турция одержала победу над Чехией (2:1).

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