Какую лучше выбрать коробку под торт

После того как вы определитесь с дизайном и начинкой торта и вам его приготовит кондитер, встает довольно значимый вопрос, как транспортировать торт к месту проведения мероприятия, доставить его в целости и сохранности, и при этом преподнести его в красиво оформленном виде.