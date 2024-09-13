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  • Сергей Рыбкин
    А,не хрен было проходить мимо невесомости,в наземных условиях.Она сейчас ещё пороться не правильно начнёт.Глюкоза: Развод с...

Какую лучше выбрать коробку под торт

Какую лучше выбрать коробку под торт

После того как вы определитесь с дизайном и начинкой торта и вам его приготовит кондитер, встает довольно значимый вопрос, как транспортировать торт к месту проведения мероприятия, доставить его в целости и сохранности, и при этом преподнести его в красиво оформленном виде.

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