Automation Anywhere продолжает демонстрировать впечатляющие результаты

Automation Anywhere, мировой лидер в области Robotic Process Automation (RPA) и портфельная компания FinSight VC, рассказала о сильных результатах бизнеса и росте маржинальности во втором квартале 2025 финансового года на фоне успеха запуска новых инструментов на базе Generative AI.
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