Lecar дружит с автоспортом

Трехкратный победитель этапа RDS-Сибирь и чемпион России по дрифту Аркадий Цареградцев и его команда «LECAR Одержимые Моторспорт» начинают сотрудничество с экосистемой LECAR в самом зрелищном гоночном сегменте — серии дрифта RDS GP.