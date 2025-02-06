Lecar дружит с автоспортом

Трехкратный победитель этапа RDS-Сибирь и чемпион России по дрифту Аркадий Цареградцев и его команда «LECAR Одержимые Моторспорт» начинают сотрудничество с экосистемой LECAR в самом зрелищном гоночном сегменте — серии дрифта RDS GP.
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