Раскрыты подробности о беспилотном автомобиле Apple

Apple наняла больше профессиональных водителей для тестирования беспилотного автомобиля. Журналисты медиа изучили подробные документы американских регуляторов и выяснили, что в начале 2024 года IT-гигант вывел на улицы штата Калифорния 68 беспилотных автомобилей.
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