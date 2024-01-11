Раскрыты подробности о беспилотном автомобиле Apple

Apple наняла больше профессиональных водителей для тестирования беспилотного автомобиля. Журналисты медиа изучили подробные документы американских регуляторов и выяснили, что в начале 2024 года IT-гигант вывел на улицы штата Калифорния 68 беспилотных автомобилей.