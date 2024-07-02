В МО заявили, что ВСУ вынуждены привлекать к обороне все больше наемников

Командир штурмового отряда группировки войск «Восток», участвовавший во взятии Старомайорского с использованием мототранспорта, сообщил, что ВСУ были вынуждены направить значительное число наемников для защиты своих позиций, передает ТАСС.
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