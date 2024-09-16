AMD Ryzen 9700X на частоте 6,3 ГГц обогнал разогнанный до 7,1 ГГц Intel Core i9-14900KF в тесте AVX...

AMD Ryzen 9700X на частоте 6,3 ГГц обогнал разогнанный до 7,1 ГГц Intel Core i9-14900KF в тесте AVXЭнтузиаст с псевдонимом Skatterbencher разогнал процессор AMD Ryzen 9700X до 6,3 ГГц с помощью жидкого азота и тот оказался быстрее разогнанного в тех же условиях до 7,1 ГГц флагманского процессора Intel Core i9-14900KF в тесте производительности OCCT.