Жители Новосибирска продолжают собирать грибы – им не страшна даже засуха

Жители Новосибирской области продолжают тихую охоту даже в засушливую погоду: в соцсети "ВКонтакте" подписчики группы "Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022" каждый день выкладывают фото грибных мест и трофеев со своей тихой охоты.