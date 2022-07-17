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Жители Новосибирска продолжают собирать грибы – им не страшна даже засуха

Жители Новосибирска продолжают собирать грибы – им не страшна даже засуха

Жители Новосибирской области продолжают тихую охоту даже в засушливую погоду: в соцсети "ВКонтакте" подписчики группы "Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022" каждый день выкладывают фото грибных мест и трофеев со своей тихой охоты.

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