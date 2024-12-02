Выпускники факультета ГМУ РАНХиГС выражают глубокие соболезнования семье Ивановых по поводу безвременного ухода из жизни их сына Григория.
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Выпускники факультета ГМУ РАНХиГС выражают глубокие соболезнования семье Ивановых по поводу безвременного ухода из жизни их сына Григория.