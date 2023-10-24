ЦБ назвал три главных способа мошенничества на фондовом рынке

По данным Мосбиржи, число частных инвесторов превысило 26 млн человек. Чем больше людей интересуются фондовым рынком, тем больше вероятность нарваться на мошенников, например, лжеброкеров и псевдодилеров.
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