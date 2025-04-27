Невидимки для комаров: как группа крови влияет на укусы и почему вторая — это почти суперсила Ирина ВальковаСкоро лето, и вместе с теплом к нам возвращается ещё один «гость» — назойливый, звенящий и безжалостный.
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