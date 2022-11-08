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Премьер Греции Мицотакис заявил, что не уйдет в отставку после скандала с прослушкой

Премьер Греции Мицотакис заявил, что не уйдет в отставку после скандала с прослушкой

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с заявлением о том, что не планирует проводить досрочные выборы в связи с решением Верховного суда о проведении расследования по факту скандала с прослушиванием известных политиков и журналистов.

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