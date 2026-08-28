Britain's Biggest Council Pushes Two-Year Jail Term For Flying National Flags Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain's largest local authority has gone to the High Court to stop people hanging the Union Flag and the St George's Cross from lampposts, with campaigners warning that a breach could mean up to two years behind bars.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии