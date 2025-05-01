Российские и немецкие учёные разогнали оптический транзистор до 240 ГГц

Российские и немецкие учёные разогнали оптический транзистор до 240 ГГцОколо шести лет назад международная группа учёных при участии исследователей из «Сколтеха» разработала полностью оптический универсальный логический вентиль — перспективную альтернативу электронным транзисторам.
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