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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам

Андрей Рублев в первом круге US Open победил лаки-лузера Отто Виртанена – 6:7(5), 6:7(0), 6:0, 6:2, 7:6(5).

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