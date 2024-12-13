Минобороны сообщило о 13 уничтоженных беспилотниках над четырьмя регионами РФ

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над четырьмя российскими регионами, сообщает 13 декабря Минобороны России.
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