ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 008 подписчиков

Минобороны сообщило о 13 уничтоженных беспилотниках над четырьмя регионами РФ

Минобороны сообщило о 13 уничтоженных беспилотниках над четырьмя регионами РФ

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над четырьмя российскими регионами, сообщает 13 декабря Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх