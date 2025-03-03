Квартиры в омских новостройках подорожали в среднем до 7,5 миллиона рублей. За февраль их стоимость увеличилась на 1,4%.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Квартиры в омских новостройках подорожали в среднем до 7,5 миллиона рублей. За февраль их стоимость увеличилась на 1,4%.