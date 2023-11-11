Насильник забрался в квартиру петербурженки через незапертую дверь

В Санкт-Петербурге мужчина залез в квартиру женщины и надругался над ней. Подозреваемого задержали. Злоумышленнику вменили две статьи — о нарушении неприкосновенности жилища и совершении преступления сексуального характера, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Петербургу.