Насильник забрался в квартиру петербурженки через незапертую дверь

В Санкт-Петербурге мужчина залез в квартиру женщины и надругался над ней. Подозреваемого задержали. Злоумышленнику вменили две статьи — о нарушении неприкосновенности жилища и совершении преступления сексуального характера, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Петербургу.
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