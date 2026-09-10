В Щекино открыли «Сквер Победы»

Памятный сквер разделен на три тематические зоны, каждая из которых посвящена важному событию в истории России: Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне, а также специальной военной операции.
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