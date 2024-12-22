ТАСС:В Москве и области за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов

В Москве и области за минувшие сутки злоумышленики совершили более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах, передает 22 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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