Современные материалы для остекления лоджий и балконов: преимущества и недостатки Тамара АрноСовременные материалы для остекления лоджий и балконов: преимущества и недостатки В современной архитектуре и домостроении остекление лоджий и балконов приобретает все большее значение, существенно повышая уровень комфорта и расширяя функциональность жилого пространства.