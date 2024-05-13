Сунак: мир ближе к ядерной эскалации, чем за последние 60 лет

BENJAMIN CREMEL/Pool via REUTERS Мир подошел ближе всего за 60 лет к ядерной эскалации, заявил глава правительства Великобритании Риши Сунак, выступая с речью в лондонском аналитическом центре Policy Exchange.
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