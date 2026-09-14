Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему после установки пластиковых окон в квартире появляется влага и как это исправить

Почему после установки пластиковых окон в квартире появляется влага и как это исправить

Когда я впервые столкнулась с ситуацией, что после замены окон в квартире стало душно и на стеклах появился конденсат, мне показалось, что проблема в самих конструкциях.

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