Цыплаков рассказал об интересе со стороны клубов НХЛ

Максим Цыплаков признался, что на него выходили представители НХЛ. Форвард «Спартака» Максим Цыплаков рассказал, что ряд клубов НХЛ проявляют к нему интерес, но дал понять, что пока концентрируется на выступлениях за красно-белых.
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