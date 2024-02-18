Цыплаков рассказал об интересе со стороны клубов НХЛ

Максим Цыплаков признался, что на него выходили представители НХЛ. Форвард «Спартака» Максим Цыплаков рассказал, что ряд клубов НХЛ проявляют к нему интерес, но дал понять, что пока концентрируется на выступлениях за красно-белых.