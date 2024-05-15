В Архангельске наградят образцовые семьи

В Архангельске в честь образцовых семей устроят праздник и вручат им заслуженные наградыВ Архангельской области завершился конкурс "Эстафета семейного успеха", 15 мая в КДЦ "Соломбала-Арт" будут вручать награды семьям, которые являются образцом для подражания и достойно воспитывают детей.
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