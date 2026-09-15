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Происшествия

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В Краснодарском крае стартовал патриотический проект «За Родину!»

В Краснодарском крае стартовал патриотический проект «За Родину!»

В школе № 1 Щербиновского района прошла патриотическая игра «За Родину!», организованная Краснодарской региональной общественной организацией правоохранительной направленности «Кубань – территория безопасности» при поддержке «Грантов Губернатора Кубани» и Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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