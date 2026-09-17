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«Мультикан-8» снят с обращения после проверки Россельхознадзора

«Мультикан-8» снят с обращения после проверки Россельхознадзора

Скандал вокруг ветеринарной вакцины «Мультикан-8» получил официальное продолжение. Россельхознадзор принял решение полностью изъять из обращения и уничтожить 20-ю серию препарата производства компании «Ветбиохим».

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