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Как частная медицина справляется с COVID-19 в России

Как частная медицина справляется с COVID-19 в России

Медицинский туризм становится одной из важнейших категорий для туристов, прибывающих в Россию. Как частная медицина пережила пандемию и каковы перспективы ее развития в нашей стране? Обращаются ли пациенты за платной вакцинацией, чтобы не стоять в очереди, и спрашивают ли об импортных вакцинах? К чему оказалась не готова частная медицина? Что делать, если отказывают в госпитализации без особых причин? Есть ли проблема информирования родственников тяжелых больных в красных зонах? На эти и другие вопросы ответят в ходе пресс-конференции, которая состоится во вторник, 20 июля, в 13:00 в Медиагруппе «Патриот».

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