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Твой континент

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С 24 июня по 8 августа в Кировградском городском округе и городском округе Верхний Тагил проходила традиционная приемка образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году

Своевременная и качественная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, обеспечение безопасности детей – задачи, на решения которых должно быть сосредоточено особое внимание региональной власти, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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