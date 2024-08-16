С 24 июня по 8 августа в Кировградском городском округе и городском округе Верхний Тагил проходила традиционная приемка образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году

Своевременная и качественная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, обеспечение безопасности детей – задачи, на решения которых должно быть сосредоточено особое внимание региональной власти, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
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