«Сюрприз» для США: Россия приготовила ответ ВСУ на западные ракеты АТАСMS

Пятый каналВоенное делоПодписаться«Сюрприз» для США: Россия приготовила ответ ВСУ на западные ракеты АТАСMSАмериканские ракеты ATACMS, если США все же поставят их Украине, окажутся под ударом российского противоракетного оружия.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииТБТатьяна БутФакты говорят об обратном. Пример - атака на Севастополь.Ответить12 час.Александр КотовПо-моему, это пугалка от России. Было бы чем уничтожать хохлов-давно бы уничтожили.Ответить9 час.
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