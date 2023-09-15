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«Сюрприз» для США: Россия приготовила ответ ВСУ на западные ракеты АТАСMS

«Сюрприз» для США: Россия приготовила ответ ВСУ на западные ракеты АТАСMS

Американские ракеты ATACMS, если США все же поставят их Украине, окажутся под ударом российского противоракетного оружия.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Факты говорят об обратном. Пример - атака на Севастополь.
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12 час.
Александр Котов
По-моему, это пугалка от России. Было бы чем уничтожать хохлов-давно бы уничтожили.
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9 час.

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