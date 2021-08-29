smi.media

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    мечтатели...Шойгу: Россия уве...
  • Виктор Скопинцев
    Если с ишака осла посадить сразу за руль, то результат очевиденВ ДТП на дорогах ...
  • valentina sergeeva
    Погоду такую не иначе, как Путин вездесущими своими руками создал. А шо, не так разве?..Самолет с Зеленск...

Токаев посмертно наградил военнослужащих и спасателей, погибших при ликвидации пожаров на складе воинской части

Токаев посмертно наградил военнослужащих и спасателей, погибших при ликвидации пожаров на складе воинской части

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Доблести» и званием «Народный герой» военнослужащих и спасателей, погибших при ликвидации пожара и последовавших взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх