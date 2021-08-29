Токаев посмертно наградил военнослужащих и спасателей, погибших при ликвидации пожаров на складе воинской части

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Доблести» и званием «Народный герой» военнослужащих и спасателей, погибших при ликвидации пожара и последовавших взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.