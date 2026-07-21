В Тульской области прошло оперативное совещание губернатора

Пик лета в Тульской области по-прежнему проходит не в спокойной рутине, а в режиме оперативного реагирования - и не только на внештатные ситуации, но и на те «тихие» сбои, которые легко спрятать за сухими строками отчетов.
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