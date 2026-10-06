НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

1 подписчик

ВС России ударили по двум РЛС ВСУ в Полтавской и Одесской областях

ВС России ударили по двум РЛС ВСУ в Полтавской и Одесской областях

Российские военные нанесли удары по радиолокационным станциям ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Были уничтожены РЛС П-37 "Меч" в Миргороде Полтавской области и РЛС 35Д6 в Кагарлыке Одесской области.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым