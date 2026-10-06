ВС России ударили по двум РЛС ВСУ в Полтавской и Одесской областях

Российские военные нанесли удары по радиолокационным станциям ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Были уничтожены РЛС П-37 "Меч" в Миргороде Полтавской области и РЛС 35Д6 в Кагарлыке Одесской области.
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