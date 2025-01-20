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Гусинский совсем разорился, пишет «АиФ» – имущество заложено, жена решила разводиться

Гусинский совсем разорился, пишет «АиФ» – имущество заложено, жена решила разводиться

Успехи России Гусинский полностью разорился и скоро кредиторы окончательно его обанкротят.

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Комментарии
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M
Mikhail
сплошь жидовины
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6 час.
ГД
Галина Дубровская
Зачем такие. «страдания «для России ????? И для чего ? Что б увидеть как это будет?  Мы знали , а вот народ пострадал наш , что до сих пор не отобрали у них все , дали им транжирить это все , когда изночально это все государственное, и мы тоже в жопе
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1 час.
лл
лина любимцева
Что они такие мерзкие?
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48 мин.

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