Гусинский совсем разорился, пишет «АиФ» – имущество заложено, жена решила разводиться

ГД

Галина Дубровская

Зачем такие. «страдания «для России ????? И для чего ? Что б увидеть как это будет? Мы знали , а вот народ пострадал наш , что до сих пор не отобрали у них все , дали им транжирить это все , когда изночально это все государственное, и мы тоже в жопе