Спектакль-перформанс «Наводнение.1824»: что покажут петербуржцам 13 апреля

Хоррор-концерт представят в Екатерининском собрании (16+) «Петербург-концерт» представит 13 апреля в Екатерининском собрании новый экспериментальный проект-погружение в непостижимые и таинственные факты и феномены петербургской истории – хоррор-концерт «Наводнение.
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