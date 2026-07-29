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Царьград

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Штраф 27,3 млн руб: с «Автобана» взыщут за срыв Восточного обхода

Штраф 27,3 млн руб: с «Автобана» взыщут за срыв Восточного обхода

Государственное учреждение «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области» намерено взыскать с проектировщика Восточного обхода Нижнего Новгорода — акционерного общества «ДСК „Автобан“» — штрафные санкции в размере 27,3 миллиона рублей за нарушение графика работ.

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