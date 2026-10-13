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Я строю

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Осенняя компостная куча: как избежать кислого запаха и мокрого пласта весной

Осенняя компостная куча: как избежать кислого запаха и мокрого пласта весной

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: сад постепенно пустеет, а возле компостного короба вырастает внушительная гора растительных остатков.

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