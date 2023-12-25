Директор краеведческого музея рассказала, как изменится Дом афганцев в Барнауле

Военно-исторический музей и ветеранские организации сохранят свои отдельные входы После реконструкции исторического здания на проспекте Комсомольском, 73б, более известно как Дом афганцев, его наполнение изменится: там разместятся новые экспозиции Военно-исторического музея.
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