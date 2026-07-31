В тисках безысходности: Белый дом не знает, как вылезти из войны с Ираном

В июле 2025 года, вскоре после завершения 12-дневной войны, Иран оказался на обложке журнала Time. Иллюстрация носила откровенно антииранский характер: изображение покойного лидера Исламской революции было стилизовано под плакат, половина которого оказалась разорванной.