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Закон, порядок, государство

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"Объявление" в туалете крупнейшей больницы Владивостока разгневало людей

"Объявление" в туалете крупнейшей больницы Владивостока разгневало людей

Жители Владивостока, проходящие лечение в краевой клинической больнице №2, наиболее известной как "Больница рыбаков", выразили свою обеспокоенность условиями пребывания в медицинском заведении.

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