Власти Сербии выполнили все требования бунтарей с майдана

Первый зампред правительства, министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что власти республики дополнительно выделили 12 млрд динаров (около €102,4 млн) для сферы высшего образования, что позволит снизить стоимость обучения на 50%.
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