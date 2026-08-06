Выплаты сотрудникам и субсидии предприятиям: в Крыму усиливают поддержку туристической отрасли

В Республике Крым приняли новый закон, направленный на поддержку работников туристической сферы. Как сообщили в пресс‑службе Госсовета РК, каждому сотруднику туристического предприятия будет выплачено по три минимальные заработные платы.
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