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Выплаты сотрудникам и субсидии предприятиям: в Крыму усиливают поддержку туристической отрасли

Выплаты сотрудникам и субсидии предприятиям: в Крыму усиливают поддержку туристической отрасли

В Республике Крым приняли новый закон, направленный на поддержку работников туристической сферы. Как сообщили в пресс‑службе Госсовета РК, каждому сотруднику туристического предприятия будет выплачено по три минимальные заработные платы.

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